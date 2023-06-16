台灣陶瓷歷史貫穿6500年時光，鶯歌陶瓷博物館邀請治學嚴謹的學者者盧泰康耗時3年打造18萬字大作《臺灣陶瓷史》，該本史書也是陶博館創館以來首本全台歷史著作，內含台灣「史前陶器」、「原住民族陶器」、「臺灣出土和傳世的進口陶瓷」、「臺灣窯爐技術發展」、「傳統陶塑藝術—交趾陶」、「臺灣各地窯業發展」等篇章，即日起將正式上市。

陶博館長張啟文表示，陶博館作為台灣首座以陶瓷為主題的專業博物館，肩負陶瓷研究、典藏、展示及教育推廣等工作，也樂於與專家學者合作推廣研究成果，本次邀請國立台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康執筆，將台灣陶瓷史觀，縱貫時間軸向，爬梳人文演變和土地資源，再配合考古學、陶瓷研究等田野調查、文獻考證和實驗求證，梳理台灣陶瓷歷史。

張啟文說，現代陶藝出現前，陶瓷製作又以在地性為特色，台灣陶瓷製法來源多元，具多樣化發展型態，因此梳理脈絡需要跨越不同學門研究，本書用深入淺出的方式介紹台灣陶瓷史，非常推薦民眾閱讀。

陶博館指出，《臺灣陶瓷史》從台灣史前新石器時代早期各類陶瓷與製作、原住民各族陶器特色與發展、台灣出土與傳世的進口陶瓷，以及一路談到台灣各地區窯業、窯爐技術的發展，還有糖漏、瓦漏窯以及傳統交趾陶，內容豐富，書中還有多張由作者或其他學者田野勘查拍攝、相關單位提供的照片，配合作者測繪圖、文字和列表，相當易讀。

陶博館表示，館內已累積各面向的陶瓷專業叢書出版，包含釉藥學、製陶技術、傳統古窯、現代陶藝發展史、鶯歌陶瓷史等，館方也曾在2019年委託國立台灣師範大學美術學系博士陳新上撰寫《鶯歌陶瓷史》，深受好評。

為了搭配新書《臺灣陶瓷史》上市，陶博館文化商店也推出三重優惠，第一重，該新書在陶博館線上、實體文化商店，獨家享9折優惠；第二重，購《台灣陶瓷史》、《鶯歌陶瓷史》套書，享8折優；第三重，前5位購《台灣陶瓷史》，送《台灣傳統古窯》。詳情可至陶博館官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。