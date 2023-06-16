台南仁德近日陸續出現5例本土登革熱案例，由於屬於鄰近縣市，高市府不敢掉以輕心，針對北高雄6區成立前進指揮所，加強環境清消，希望可以阻斷病毒傳播鏈，由於適逢雨季，高雄市長陳其邁也提醒民眾，雨後應多加留意積水容器，適時清除杜絕病媒蚊孳生。

陳其邁表示，最近台南有5例本土登革熱個案，而確診個案大約都位在仁德地區，鄰近北高雄，所以高市府15日已針對北高雄6個行政區成立前進指揮所。由於登革熱是透過病媒蚊傳播，所以也加強6個行政區的環境清消作業，希望能夠阻斷病毒傳播鏈。

陳其邁指出，以目前的觀察，幾個東南亞國家跟去年新冠肺炎疫情同期比較，登革熱案例大約都增加2到3倍，所以風險也快速增加，尤其疫情解封後，民眾到泰國等東南亞國家旅遊人數增加，也意味著境外移入的登革熱個案及風險都會增加。另外，目前進入雨季，以南部地區來說，室內外容器的積水容易孳生病媒蚊，所以要特別小心，雨後務必做好「巡倒清刷」工作。

陳其邁說明，高雄共有521家基層診所，也都配有NS1快篩試劑，若民眾出現頭痛、發燒、骨頭痠、肌肉痠痛等登革熱疑似症狀，或者民眾有到登革熱確診個案爆發地區，認為可能有接觸風險，也可以到診所就近快篩。登革熱病毒從人到蚊子再回傳到人大約有14天的周期，以2個周期為例，共有28天都是警戒期，所以現在也正嚴密監控北高雄的疫情流行狀況。