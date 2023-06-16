幼兒園疑似餵藥事件，今再增加雙和、淡水馬偕、汐止國泰、慈濟醫院專責醫院，提供心理諮商、抽血、驗尿等免費服務。（新北市政府提供）

新北板橋私幼疑似餵藥案延燒，昨同連鎖集團的汐止幼兒園也爆出1幼童驗出微量安眠藥反應，新北市長侯友宜今出席進度說明會表示，幼兒園案件發生後，新北市3日就啟動專責醫院綠色通道，免費提供心理諮商、抽血、驗尿檢驗，今再增加雙和、淡水馬偕、汐止國泰、慈濟醫院，目前已有8家醫院提供免費服務。

侯友宜說，汐止幼童經過專業醫生科學判斷，目前是陰性的，希望面對幼兒園在檢出的相關數據，大家能用理性、科學、專業來面對所有事情，案子還在司法調查，在真相尚未釐清前，期待各界用審慎態度看待，勿以訛傳訛，造成大家恐慌。

幼兒園疑似餵藥事件，新北市長侯友宜表示，今再增加雙和、淡水馬偕、汐止國泰、慈濟醫院專責醫院，提供心理諮商、抽血、驗尿等免費服務。（陳慰慈攝）

侯友宜說，新北市3日就啟動土城醫院為專責醫院，9日亞東醫院、市立聯合醫院、部立臺北醫院加入醫療團隊，今再增加4家雙和、淡水馬偕、汐止國泰、慈濟醫院，提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿服務，有疑慮的家長可以帶小朋友來檢查。

教育局長張明文表示，昨天已立即跟汐止幼生家長連絡，指派專業輔導員一對一主動提供家長相關諮詢服務，並立即派員稽查，監視器相關等資料都有蒐集留存，並同步啟動行政調查，強調教育局關心孩子健康，昨天跟今天都密集請園方跟家長溝通說明，驗尿或驗血尊重家長意願，目前園方運作一切正常，

媒體追問，市府有無要清查新北市所有幼兒園？張明文說，教育局平常稽查就沒斷過，5月份啟動全面性稽查，把監視器等列為相關稽查重點，全面逐一清查。

新北市副市長劉和然則表示，有民代上節目稱監視器畫面被刪除，但事實上新北檢已發新聞稿澄清，從未對外表示：「監視器畫面被刪除，檢警還原監視器」，拜託有心者不要再散播，以及不要傳遞是「餵毒」案，案件司法偵辦中，檢察官正在釐清。

另對於外界稱市府4月就獲陳情，劉和然強調，市府清查所有市長信箱與陳情專線，高達2萬3500通，確定接受陳情時間是5月15日，這樣訊息也請不要再散播，如有拿到報案證據請跟市府聯絡，我們會詳細比對調查，如真有此事絕不寬貸。