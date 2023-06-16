中華男足今晚在國際友誼賽對陣泰國，昔日中場核心陳柏良、温志豪均因傷缺陣，年輕陣容卻也令總教練懷特眼睛一亮，準備採取德式高位壓迫戰術，為此除了讓隊長吳俊青改踢中後衛，首次入選成年國家隊的游耀興更可望先發出賽，與去年底對泰攻入致勝球的陳瑞杰組成雙箭頭。

懷特首次執教時以4-2-3-1陣型為主，但這次少了兩位有經驗的中場大將，懷特直言若仍踢4-2-3-1，對攻擊力強的泰國因為被迫退防，最後會踢得像5-4-1。「其實守在後面，找機會打反擊，尋求一個還不錯的結果，也是個選擇，但我並不想如此，那樣對這支中華隊的幫助不大。」

懷特說，既然無法主控中場，又不想退守打鐵桶，最好的方式就是採高位壓迫，也剛好這次的年輕陣容很有活力，適合這個前場需要大量體能拚搶的戰術，準備採取4-4-2陣型，也使就讀銘傳大學的U23前鋒游耀興雀屏中選。

中華男足總教練懷特（右）在訓練中提醒壓迫拚搶的要點。（李弘斌攝）

「懷特教練很會激勵球員，氣氛也很好，雖然時間短暫，大家都很投入、認真。」對於今對泰國可能先發，游耀興不否認有種「幸福來得太突然」的感覺，「但也要自己準備好，如果教練給我這個機會，不管上場5分鐘、10分鐘，就是把訓練的東西展現出來，不管教練給我多少時間，畢竟是第一次。」

懷特在15日的訓練特別強調前場壓迫拚搶的時機，以及後防對泰國直接長球的因應之道。從這次賽前最後練習的陣容來看，去年底對泰國助攻陳瑞杰進球的台電嚴和生，可望與吳彥澍在4-4-2搭檔中場。懷特首次執教中華隊時，就曾把當時仍就讀花蓮高中的吳彥澍徵召到培訓隊，這次集訓也對嚴和生在防守中場的表現印象深刻。

邊路部分，懷特稱讚游家煌在球場上非常「飢渴」，可望在右中場先發。左中場林明偉的訓練狀態讓懷特眼睛一亮，但技術面還是台加混血好手蔡立靖更勝一籌，後者15日也出現在先發組的陣容中。「Emilio（蔡立靖名）的狀況很好，而且該帶、該傳還是過人，他拿捏得非常好。」

蔡立靖（右）期待與泰國梅西的地虎對決。（李弘斌攝）

蔡立靖上月底離開港超聯的東方龍獅，但一如兩年前在左手臂刺上的中文字「祝福」，他強調這趟香港行也是上帝的恩賜，收穫良多，也希望透過這次國際賽爭取國外球隊青睞。

身高168公分的蔡立靖，此役也將與不到160公分的「泰國梅西」頌甲辛（Chanathip Songkrasin）上演地虎對決，蔡立靖說：「足球比得不是身材尺寸，而是誰在球場上的思考更快！很期待跟頌甲辛這樣的球星交手。」

雖然先發已有雛形，不過德式壓迫消耗的體能大，後防只要沒出包，懷特此役5個換人名額應會以前場6人為主，其他球員也有機會上場表現，就看誰能夠一鳴驚人！