金門區漁會也榮獲全國環保艦隊最佳推手獎。(圖／金門縣環保局提供)

2023年度全國環保艦隊及潛海戰將選拔結果出爐，清除成果統計區間為2022年5月1日~2023年4月30日，金門縣進嚮6號共清除約2335公斤海洋廢棄物，榮獲全國最佳環保艦隊特優獎、灰太郎號則清除約1590公斤獲頒優等獎；而金門區漁會也榮獲全國環保艦隊最佳推手獎，期望未來能有更多有志之士加入，共同維護海洋環境之永續發展。

金門縣環保局指出，為集結民間力量特別與金門區漁會合作，協請漁民朋友們在從事海洋相關遊憩、休閒漁業或漁撈作業時，將產生之廢棄物攜回妥善清理，不要任意拋棄，並在執行海上作業時發現垃圾將順手帶回陸上做分類處理。

根據環保局統計，2019年成立環保艦隊後，截至目前總計共有159艘船舶加入，去年環保艦隊共出勤69次，清除約7046公斤的海洋廢棄物，包含資源回收物243公斤、一般垃圾503公斤及廢棄漁網6300公斤。

由於政府與民間力量的努力，今年度「最佳環保艦隊」金門地區共有2艘船舶獲獎，進嚮6號榮獲特優獎，共清除約2335公斤海洋廢棄物、灰太郎號則榮獲優等獎，共清除約1590公斤海洋廢棄物；金門區漁會獲得「最佳推手獎」，積極協助招募環保艦隊，於所轄所有漁港設立收受廢漁具暫置區並於新湖漁港修船旁設立廢棄漁網具分類作業區，維持回收管道暢通。

環保局表示，為廣邀更多漁民加入海上環保尖兵行列，增加環保艦隊清除動能，推出「金門縣環保艦隊獎勵兌換機制」活動，只要申請加入環保艦隊，於作業過程中清除海洋廢棄物並攜回岸際處理者，可獲得兌換獎勵，不僅每季有機會獲得獎金，若經年度評比前3名，還可獲得優渥獎品，期望能以提高誘因及競賽方式，共同維護海洋環境及資源之永續發展。