新北市政府16日上午遭不明人士潑漆，1名年約30至40歲男子帶著一桶白色油漆至新北市政府南大門，對著門口潑漆後，即刻騎車逃跑，警方目前正積極追緝中，隨即清潔公司於現場清理。（鄧博仁攝）

新北市府潑漆案 警方鎖定蘆洲陳姓男子

新北市政府南大門今（16）日上午9時10分遭1名男子潑灑白色油漆，男子作案後騎乘機車逃逸，轄區海山警分局獲報後立即組專案小組追查，根據機車車牌鎖定居住蘆洲區的33歲陳姓男子涉案，目前正在全力追緝中。

警方表示，上午該名男子持白色油漆步行至市府大門口，潑漆後立即騎乘普通重機逃逸，專案小組擴大調閱監視器，鎖定33歲陳男涉案，經查，陳男作案後騎車先返回蘆洲住處，換裝後又繼續騎車往林口方向逃竄，警方現正擴大追捕中。