新北市府潑漆案 警方鎖定蘆洲陳姓男子

新北市政府南大門今（16）日上午9時10分遭1名男子潑灑白色油漆，男子作案後騎乘機車逃逸，轄區海山警分局獲報後立即組專案小組追查，根據機車車牌鎖定居住蘆洲區的33歲陳姓男子涉案，目前正在全力追緝中。
警方表示，上午該名男子持白色油漆步行至市府大門口，潑漆後立即騎乘普通重機逃逸，專案小組擴大調閱監視器，鎖定33歲陳男涉案，經查，陳男作案後騎車先返回蘆洲住處，換裝後又繼續騎車往林口方向逃竄，警方現正擴大追捕中。
新北市政府南大門今（16）日上午9時10分遭1名男子潑灑白色油漆，男子作案後騎乘機車逃逸，轄區海山警分局獲報後立即組專案小組追查，根據機車車牌鎖定居住蘆洲區的33歲陳姓男子涉案，目前正在全力追緝中。
警方表示，上午該名男子持白色油漆步行至市府大門口，潑漆後立即騎乘普通重機逃逸，專案小組擴大調閱監視器，鎖定33歲陳男涉案，經查，陳男作案後騎車先返回蘆洲住處，換裝後又繼續騎車往林口方向逃竄，警方現正擴大追捕中。
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