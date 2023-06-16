立法院即將審議總統提名的4位大法官，在野黨與部份民間團體認為制度設計不合理，前大法官、司法院副院長蘇永欽更主張，立法院經常是執政黨占多數，應該要提高立法院行使同意權門檻，才能確保大法官的任命不致淪為總統擴權。

曾任當年修憲國代的民進黨立委鍾佳濱指出，依時間序看，2008年馬英九補提名黃茂榮等5位大法官時，無視當時《司法院組織法》規定，「大法官出缺時，繼任人的任期至原任期屆滿日為止」，將該組大法官原任屆期的2015年，違法多加1年。

鍾佳濱表示，這破壞了大法官任期「半半交錯」制度，造成單一任總統可以提名、任命11位大法官，超過全體大法官人數的3分之2，下任總統卻只能任命4位大法官的怪象。

鍾佳濱說，馬英九違法在先，2015年甚至還由時任司法院副院長的蘇永欽前大法官，在沒有權威解釋的情況下，主導刪除《司法院組織法》的繼任任期規定，協助馬英九卸責以及所提名大法官違法佔任的困境。

曾任增額國代也參與第一次修憲的法官洪英花解釋，1997年第4次修憲時設制了「交錯任期制」，將大法官總人數15人分為2個團組，每4年改任一半、各團組同進同出，目的是以利經驗傳承，並透過定期改選的總統期中改任，使新當選的總統有機會提名新大法官人選，藉以反映新的民意基礎。洪英花指出，馬英九前總統提名之前任司法院正、副院長將大法官任期解讀為「個人」個別計算，正是造成憲政爭議的起點。

永社副理事長律師黃帝穎表示，蘇永欽提出2／3門檻，恐怕是為馬英九破壞大法官任期制「轉移焦點」，蘇永欽獲馬提名擔任大法官時，為了幫馬英九卸責，在釋字732號公布之後，竟然在公佈後擅自修改自己的意見書，加上「美河市案不在釋憲解釋範圍」的內容，以阻礙民眾再審及究責。他說，如今蘇永欽前大法官竟又批評大法官制度毀壞，還提出離譜的解決方案，明顯還是在為馬英九卸責。

北醫人社院副院長教授李崇僖也認為，大法官任期交錯的憲制設計，是為了避免單一任總統提名全部大法官，而有政黨傾向過重的疑慮。因此在制度實務上，當有大法官在任期中離職（死亡、辭職等）時，繼任者任期應該是原任者之未完任期，而非重新起算8年。

他指出，過去馬英九任內錯誤解讀，導致如今任期無法一致，是錯誤的結果。他更指出，現在有人建議蔡英文總統應放棄提名4位繼任大法官，將會導致明年上任的總統能在4年內提名全部15位大法官，更違反憲政設計的精神。

鍾佳濱呼籲，未來的總統當選人能透過行使其大法官提名權，來調整現在紊亂的情況，也希望立法院能透過補充修正《司法院組織法》，來導正大法官半半交錯任期制，讓每任總統提名半數大法官，避免單一總統任內可能提名、任命全數大法官的問題。