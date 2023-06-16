新北幼兒園日前爆發疑似餵藥案，引發家長恐慌。兒童權益促進協會創會理事長王薇君昨與立委王婉諭、11名家長一同向衛福部次長王必勝陳情。行政院今安排政委林萬億組成跨部會小組，結合教育部、法務部等，協助家長處理轉學、法律等問題，衛福部也將召集專家討論數值的判定。王必勝透露，昨日許多家屬雖然焦慮，但都很理性，言談間對新北市的不信任，受影響的家屬難免會有這樣的心情。

幼童餵藥案截至昨日已有29人就醫，其中28人陰性、1人檢驗中。1名巴比妥檢測正常的幼童，苯二氮平類（BZD）檢驗數值達29ng，衛福部昨決定委外進行質譜分析確認，所有檢驗費用都由衛福部支應，結果最快一周後出爐。

昨日晚間，王薇君、王婉諭與11名家長共同向王必勝陳情。王必勝表示，家長提出了一些訴求，包括外界所爭議的是否要毒物零檢出，或是依照標準值判定，陽就是陽、陰就是陰，希望衛福部能提出看法。對此，衛福部近期會召集專家討論處理。

目前不少家長都仍有對毛髮檢測、轉學、法律問題的疑問，王必勝透露，衛福部已向行政院報告，需要中央協助的地方，中央會盡全力協助。今早政院已請林萬億組成跨部會小組，結合法務部、教育部等部會共同因應。

王必勝表示，昨日許多家長雖然很焦慮，但都很理性，多少在言談中透露出對新北市的不信任，這也難免，因為他們是比較受影響的家庭，多少都會有這樣的心情。他還是要強調，解決問題中央、地方合作，一起努力，讓家長安心最重要。案情的部分，就等待檢調的結果，行政處理則需要中央、地方一起努力。