林秀玲回歸拍戲笑說連攝影棚都找不到。（陳俊吉攝）

林秀玲母子和老公分隔２地過著「偽單親」生活。（陳俊吉攝）

林秀玲擔心變成「傻媽媽」只繞著兒子轉。（陳俊吉攝）

林秀玲對遠距婚姻很有信心。（陳俊吉攝）

資深演員林秀玲2008年嫁給大陸籍演員姚卓鈞後，生下一子現已14歲，為了照顧兒子她消失8點檔整整12年，如今回歸台8《天道》拍戲，即使行程滿檔，她仍放心不下兒子，會遠端「遙控」，受訪前還替兒子訂外送、叮嚀餐食。身旁親友都勸她要放手，她也擔心會成為「傻媽媽」，卻仍時時掛心，「因為我跟兒子相依為命，我比較晚生，如果是年輕媽媽，會想要有自己的社交，但我早就玩過了，我就是全心全意想要有孩子，全心全意對待他。」

林秀玲提到當年在大陸時，老公一出去拍戲就是3個月，保母又不聽話，她和兒子就只有彼此。她曾嘗試定居大陸，也想過讓兒子在當地求學，但因為老公時常不在家、親友也不在身邊，加上要就醫還得靠「黃牛」幫忙掛號，且掛號費高達200多元人民幣，諸事不便的情況下，恰好鈕承澤找她拍電影《艋舺》，就和老公商量，她獨自帶兒子回台灣生活，過著「偽單親」生活。

林秀玲獨自面對兒子的叛逆，常處於崩潰邊緣，即便對兒子發飆，兒子只要一撒嬌，她又投降了，「他177公分、80幾公斤，外表很大一隻，但就是個孩子，吃定媽媽。」母子和老公分隔2地，尤其疫情期間有2年8個月沒相聚，但她對夫妻感情有信心、不怕外遇，尤其老公把賺的錢都匯回台灣，還要她換一輛賓士車，給足安全感，「再怎麼樣他的心都是在這個家。」

分隔兩地，林秀玲最在意的反而是青春期的兒子需要爸爸，「兒子需要Man to man，我看我兒子跟她老爸相處是另一個樣子，跟我是另一個樣子，就是我在你面前不能輸掉，但跟媽媽不用怕輸。」父子倆只能靠視訊聯絡感情，但兒子總會以肚子痛、各種理由拒絕視訊或敷衍，「因為他爸爸只會問他功課怎麼樣、有沒有變胖，他當然不想視訊，他不喜歡的原因也是因為他想要看到真實的人。但他爸爸其實很傷心，覺得兒子都不願意跟他講話。」

今年年初老公終於飛來台灣團圓4個月，發現叛逆期的兒子變了一個人，「爸爸比較兇，他們有很多衝突，我老公知道兒子不一樣了，有情緒的時候他不道歉，我只能2邊去協調。」她苦笑說老公是東北漢子，又是火象星座容易上火，自己年紀又較他年長，常常得安撫開導，就像照顧2個兒子一樣。

但老公也提醒她，兒子大了要放手，林秀玲透露決定要接拍8點檔時，就開始跟兒子打預防針，沒辦法時刻在身邊，要他自立自強。但到了進棚的前一天，兒子卻因為電影沒看成鬧脾氣，她忍不住高分貝大罵：「我就說我明天要錄影壓力大，已經捨命陪君子，你還在那邊不開心。」發洩完後鴉雀無聲，老公當下不敢說話，私下卻讚她：「罵得好。」

林秀玲其實有學習放手，她提到今年暑假兒子要到英國遊學3個禮拜，起床、吃飯、洗衣服都得要靠自己，讓兒子試著獨立。她明白孩子長大了終究會有自己的世界，她有心理準備要建立自己的生活圈，不能老是繞著兒子轉，「我要交自己的朋友、老來伴。」