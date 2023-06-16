台灣近期「＃MeToo」性騷事件持續延燒，一路從政治界燒到演藝圈，許多受害者紛紛挺身而出。對此，「巴毛律師」陳宇安直言，台灣人缺乏性別意識，讓許多加害者覺得「這樣做又沒有怎麼樣」，希望藉由此次運動，可以好好審視國人的性別意識到底有多爛。

巴毛律師昨（15日）在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，「咪兔（MeToo）之火已經到處延燒，其中不乏幾個案例是在眾目睽睽之下做出性騷擾的舉動或是言語，有的人會覺得真是太大膽了吧，居然在旁邊有人也敢做這種事」，巴毛律師也直言，那是因為做出這些事的人，「他壓根沒有覺得這有哪裡不對，他覺得就是開開玩笑嘛，有必要這麼玻璃嗎？」。

巴毛律師指出，「台灣的社會長期以來覺得開黃腔、嘴巴上吃豆腐是可以接受的，從以前的豬哥亮歌廳秀就是這樣，男人習慣用輕蔑、帶有性挑逗的言語跟女生說話，但他們覺得那是表示自己幽默，而且不要說一般人，律師、法官、檢察官很多也都缺乏性別意識」。

巴毛律師透露，過去她曾被男性資深律師故意指著說「都35歲了還不想想辦法，女生這麼老了會沒有人要」；她剛執業時，也曾碰過其他律師在辦公室說「你這麼賢慧，我好後悔我這麼早結婚」，若看到她穿平口衣服就會說「你穿這麼辣，我會忍不住欸」，而這些言論讓她相當不舒服，後來便藉故不繼續合署。

而巴毛律師也以政壇來舉例，男性政治人物出包時，大家通常會針對他的言論、行為，但女性政治人物就會被羞辱外表、嘲笑衣著及長相，「之前律師公會選舉，有男性候選人會針對女性候選人的外貌攻擊，像是『這個長相我吃不下去』」。

不僅如此，她也曾碰過，帶當事人去開庭，對造是當事人的前夫，檢察官居然一開口就說，「挨喔，我就說前妻是全世界最可怕的生物」，但他們一點都不覺得自己講的話哪裡有問題。

最後，她不禁感慨，「我覺得這一切都爛透了，許傑輝很噁心、陳柏惟很噁心，但我覺得是整個台灣社會都出了問題，讓有些人覺得『這樣做又沒有怎麼樣』，這次的咪兔風暴真的是個機會，讓台灣好好審視我們性別意識到底有多爛」。