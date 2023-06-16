微軟創辦人比爾蓋茲今日將會晤中國國家主席習近平。中國社會科學院世界經濟與政治所研究員東豔撰文表示，大型跨國企業向來是世界經濟的風向標，外企高管紛紛來訪，表明與中國加強經貿聯繫依舊是跨國企業全球化戰略的重要內容。

東豔在大陸《環球時報》撰文指出，從總量資料來看，在全球跨國投資低迷的背景下，中國吸引外資穩定增長。2023年1-4月，大陸全國實際使用外資金額4994.6億元人民幣，同比增長2.2％，展示出中國對外資仍具有持續的吸引力。外企高管紛紛來訪，則反映他們對中國經濟的信心，對中國市場的重視，以及對與中國保持合作的願景。

東豔稱，中國擴大對外開放的決心也在一次次與他們的互動中得到了更為深刻的體現。此前特斯拉創辦人馬斯克訪華之時，受到中國的高規格接待和禮遇，此次比爾·蓋茨來訪，想必感受到的熱情也不會少。對於推進務實合作的朋友，中國都是敞開懷抱歡迎的。

他還說，近年來，中國持續推進高水準對外開放，力求與世界合作共贏。中國通過更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放，推動世界共同走向合作共贏；同時推出更大力度吸引外資的政策措施，進一步優化公平競爭環境，暢通創新要素流動，推進內外資企業務實合作。這些政策都為外資企業投資中國帶來了穩定的市場預期。

此外，中國積極對標《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、《數位經濟夥伴 關係協定》（DEPA）等國際高標準經貿規則，通過穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加快建設制度型開放高地，為推進各國各方共用中國發展機遇提供基礎。

東豔還表示，超大規模的國內市場是中國經濟發展中的比較優勢。在電子、汽車、機械、儀錶等行業，外商投資企業所生產的產品已占據大陸國內三分之一以上的市場份額。2022年特斯拉上海超級工廠全年交付量達到71萬輛，超過特斯拉全球交付量的一半。中國建設高效規範、公平競爭的國內統一市場的步伐正在加快，同時區域全面經濟夥伴關係協定的落地正助推亞太主要國家貿易投資一體化的發展，未來外資在中國的業務發展潛力巨大。

他強調，儘管全球格局正經歷深度調整，但是從外企高管紛紛來華推進合作可以看出，中國與美國等主要世界經濟體的聯繫依然非常緊密，各方在貿易、投資、金融等領域的合作和交流依然非常活躍，經濟上互利合作的根基依然牢固。