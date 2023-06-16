17歲林姓少年當詐騙集團車手，疑黑吃黑私吞贓款500萬元，8日遭集團成員從桃園強押至高雄凌虐致死並棄屍山區。檢警昨晚在南投逮到年約25歲的主嫌謝姓男子，以及另涉案的3人，目前4人從今早開始接受桃園市大園警方訊問中，預計今日傍晚移送桃園地檢署複訊。

專案小組追查，林姓少年為負責收款的車手頭，疑似私吞500萬元逃亡，所屬詐團8日與林男相約在大園談判未果，便被擄至高雄，由於未能籌錢交款，期間遭毆打致死，最後被棄屍在高雄山區。

專案小組14日逮到吳姓、莊姓及鄭姓男子，檢方訊後依擄人勒贖等罪聲押，法院昨裁定吳男與莊男涉嫌重大羈押禁見，鄭男2萬元交保，檢方將提抗告，昨深夜警方再逮到4名嫌犯，其中包括主嫌謝男。

據了解，此案目前已有10多人到案說明，今日上午大園警方針對昨晚逮到的4名嫌犯開始一一訊問、盼逐一突破，要進一步釐清案發動機、過程、集團上游與贓款流向，由於偵訊時間長，預計今日傍晚將移送桃檢複訊。