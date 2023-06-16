雖然市場擔心今年美國經濟衰退風險，但今年以來，美股仍呈現強勁反彈走勢，根據Bloomberg統計，截至6月14日，美股S&P500指數上漲13.88%，如從2022年10月的低點計算，漲幅更是將近25%，美股基金今年以來的績效也同步受激勵而上漲，根據Morningstar統計，美國大型均衡型股票基金今年以來報酬率超過一成。

先機北美股票基金產品經理廖伯修表示，除了債務上限危機的解除、聯準會暫停升息外，人工智慧(AI概念股)的整體評價上修，是過往幾周美股上漲的主要動力來源，那斯達克指數(科技類股)更是從去年的10月至今上漲約35%。

先機北美股票基金產品經理廖伯修認為，美股近期的上漲，使得散戶投資人的風險偏好也正在提升，根據Vanda Research數據顯示，上周來自美國個人交易商的資金淨流入達到3個月來最高水平，平均每天約13.6億美元，同時，國際資金對美股近期也開始轉賣為買，根據EPFR Global的統計，國際資金自5月25至31日當周結束連續多周的賣超，轉為買超，也顯示市場對美股的信心也開始增溫。

至於聯準會後續是否將恢復升息，先機北美股票基金產品經理廖伯修說，美國公布的5月消費者物價指數（CPI）年增4%，增幅連續第11個月下降，並略低於市場預期的4.1%，也低於前值4.9%；扣除食品和能源成本的核心CPI年增5.3%，符合市場預期，略低於前值5.5%，創下2021年11月以來新低，顯示美國5月通膨率已降至約去年峰值的一半，但仍遠高於Fed的2%目標，因此，7月的會議是否再次升息，仍將視後續的通膨數據而定。