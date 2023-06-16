板橋幼兒園案真相不明，侯辦今日舉行記者會指控，賴清德發言人戴瑋姍公然指稱小朋友被餵藥，以違反科學專業的字眼散播恐懼，呼籲曾為醫師的賴清德及公衛專家陳建仁，「以你們的專業判斷，這到底是不是陰性？」賴清德是視而不見，還是授意發言人製造假訊息？賴清德你醫者良心何在？

侯友宜競選工作室發言人江怡臻指出，針對板橋私幼案，賴清德發言人戴瑋姍以某孩童4月底時尿液檢測結果64(-)，指孩童有被餵食巴比妥，但台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業已說明，檢測過程可能會遇到干擾或偽陽性，尿液可能有其他與巴比妥酸鹽結構相仿的藥物或物質，「因此驗到有數值，不代表有巴比妥鹽存在」。沈政男醫師也表示，「由此可見，這位幼兒在四月時，沒有被餵食巴比妥的跡象」。

江怡臻進一步表示，對於汐止私幼案，衛福部立台北醫院也已說明，兩次進行的苯二氮平(Benzodiazepine)尿液檢驗結果為20ng／Ml及29ng／mL，皆小於閾值200ng／ml，「結果判定為陰性」。

江怡臻也說，完全理解家長焦慮的心情，但針對上述兩案，醫師專家都已經清楚說明結果皆為陰性，「醫師背景的賴清德要不要出來說明，這到底是不是陰性？還是要放任發言人繼續造謠？」

侯友宜競選工作室發言人呂家愷表示，雖然近日不斷呼籲民進黨不要再惡意造謠，製造民眾恐慌，但身為賴清德發言人的戴瑋姍甚至變本加厲，不斷稱孩子被餵藥甚至餵毒，曾為醫師的賴清德及公衛專家陳建仁，要不要出來說清楚，還是說這一切其實都是賴清德授意，刻意以錯假訊息製造恐慌？呂家愷也表示，如果檢驗結果確實是陰性，賴清德要怎麼處置發言人戴瑋姍，是否要因為製造社會恐慌而辭職以示負責？

立委參選人、新北市議員洪佳君表示，這段時間看到民進黨相關⼈⼠持續造謠，上從賴清德下到立委、議員，不斷地說謊、製造假訊息。感謝⼠林地檢第⼀時間介⼊汐⽌幼兒園案調查，也期盼新北地檢，既然已採集過⽑髮、完成初步調查，應盡速對外說明，才能釐清真相，避免社會紛亂。