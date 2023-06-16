57歲已婚藝人許傑輝深陷性騷擾疑雲，即便向指控者道歉還是止不了血，昨（15日）在臉書宣布「即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。許傑輝過去在節目透露，婚前被岳母質疑演藝圈亂七八糟，許傑輝當時喊冤「可是我很乖」，後來靠種菜等興趣，逐漸讓岳母放心，如今許傑輝涉嫌性騷難堪退圈，顯得格外諷刺。

許傑輝2年多前上節目《單身行不行》，被主持人邱沁宜問如何靠種菜擄獲岳母的心？許傑輝表示，婚前岳母不相信在演藝圈工作的人，認為生態太複雜、亂七八糟，許傑輝趕緊解釋：「可是我很乖耶！我都在家種菜。」

由於岳母當時不信，許傑輝便邀請對方到家裡看他種菜，雙方開始交流種菜的心得，逐漸產生交集，甚至互相送禮，贏得岳母的好感。一旁的女星寶媽也認證許傑輝是個很懂得跟長輩相處的人，會讓長輩覺得很有誠意。

許傑輝回憶，當時跟老婆還是男女朋友時，最常約會的地點是文英阿姨的病房，當他替文英阿姨按摩時，老婆會自動按另一隻腳，個性相當懂事，因此文英阿姨勸許傑輝一定要好好珍惜女方，「如果沒保握住，你就去當和尚好了。」

許傑輝透露老婆從小在音樂班長大，個性非常乖巧，「她一輩子的叛逆全部用在我身上」，當時文英阿姨的喪禮，兩人還沒結婚，但老婆已站在女眾的行列，決心非許傑輝不嫁。婚後，老婆把公婆照顧得服服貼貼，許傑輝母親非常喜歡這位媳婦，許傑輝也把財產、房子全放在太太的名下；不過考量兩人相差18歲，許傑輝希望他過世後，老婆應該再交新對象，開玩笑地說：「我保證我不會半夜回來。」