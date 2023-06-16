許傑輝因捲入性騷擾疑雲，昨(15日)在臉書閃電宣布引退，過去提拔他的製作人王偉忠則鬆口承認過去許傑輝離開《最大黨》也和性騷擾事件有關。消息傳回PTT，有網友挖出今年初許傑輝上節目，自稱離開《最大黨》是因為理念不同被排擠，還有報導指他不滿邰智源鴨霸才憤而求去，如今真相曝光，有網友說：「PTT欠邰哥一個道歉」。

許傑輝過去參加模仿節目創造了許多經典角色，今年一月他上《小姐不熙娣》，被問到當年為何離開《最大黨》？指當時因為節目做久了，大家都有一點疲態，但他表示自己是把表演當作信仰，「我希望大家對表演（也）是這樣一個看待」，不太能忍受其他人比較隨便的態度。

許傑輝談離開《最大黨》原因（9:52起） 。（影音／取自小姐不熙娣 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

小S此時問許傑輝當年是否敢跟節目裡的其他大哥直說這問題？他回憶當時大家都會比較早到現場對腳本，或彼此幫忙出主意讓角色，但有些是無法挽救的，比方說白雲，其他人就會出主意讓他「刻意忘詞」製造「笑果」，而九孔是模仿什麼都不像，所以就會刻意給他一個名牌，讓觀眾加深印象。

當年有報導指出許傑輝不滿邰智源太鴨霸。（圖／中時資料照片）

小S再問許傑輝：「你會覺得你是裡面付出比較多的嗎？」他表示自己是「太雞婆了」，因此難免讓人覺得難搞，因此他也承認有被排擠，「當大家彼此不願再更進步的互相丟作業、互相丟功課，讓我們彼此的表演更好，我就會選擇離開」。沒想到昨王偉忠證實許傑輝離開主因跟性騷擾有關：「有工作人員說起這件事情，我給予簡單證實，但希望大家不要落井下石，也不要趕盡殺絕了」，也讓網友傻眼說：「我也記得當初說是邰哥有問題」、「邰哥背鍋這麼多年沒有一句廢話」、「當年我還替許抱不平，原來又是我翻車了」、「我覺得最可憐的是他老婆」。

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