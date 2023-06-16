新光金變天，市場高度關注會否與台新金「雙新」合併？台新金控董事長吳東亮今日出席股東會時首度表態，表示台新金跟新光金沒有任何的合作案，但「任何案子我們會有興趣看一看」、對合作、併購也是持開放態度，但會遵守照顧股東權益的底線，也嚴格遵守金管會規定二底線。

台新金控今（16）日召開股東會，合併新光金議題成為焦點，有股東主動提問雙方合併的可能性，「目前我們台新金跟新光金沒有任何的合作案子」，表示從台新銀行開始設立以來，對於任何有合作、併購的對象，一向是保持開放態度。

對於雙新合併議題，金管會主委黃天牧昨天表示，銀行局長莊秀媛、保險局長施瓊華已於12日約見陳淮舟，表達金管會觀察股東會前後情勢發展而提出的5項監理期待，並據此再提出5點聲明。黃天牧也說，現行委託書制度或許無法完全切合各方需求，但已是經過諸多權衡討論的結果，對於不同見解表示理解並感謝相關建議。

黃天牧也向改革派喊話，表示金管會不希望看到改革只是競爭話術，希望擁有權力者提出務實可行方案、劍及履及執行，也不希望看到增資成為對弈籌碼，而是希望擁有資源者展現保障保戶權益的決心，維護金融市場穩定。

吳東亮也回應黃天牧說法，表示會顧及台新股東權益，也會遵守金管會要求的金金、產金分離底線。吳東亮強調，所有併購案，金管會都有明確規定，台新一定會遵守，尤其是金金分離、產金分離，但若將來有機會，「會有興趣看一看」。