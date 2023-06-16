國民黨青工總會長暨中常委廖怡琇今日出席海峽青年論壇開幕式，她於會上致詞時特別獻詩祝賀，並肯定海峽青年論壇在兩岸青年交流及溝通上扮演的重要角色。

海峽青年論壇開幕式於廈門舉行，廖怡琇致詞表示，她非常榮幸能受邀參與論壇，「此時此刻的我非常激動，並感到無比的光榮」。她並說，海峽青年論壇走過20個年頭，這幾年更在兩岸青年交流及溝通上扮演重要角色，鞏固兩岸青年之間的深厚情誼，為兩岸青年融合發展發揮關鍵影響力。

廖怡琇指出，「如今疫情趨緩，同為中華兒女的我們來了，帶著來自台灣滿滿的關懷與祝福，踏上這片朝思暮想的土地，重新牽起兩岸青年的交流，更希望帶動兩岸經濟的復甦。」

廖怡琇還於會上獻詩：海天相連鼓浪情，峽灣串起兩岸心，論劍煮酒青年夢，壇席之間皆英雄。這首藏頭詩恰為「海峽論壇」四字。

廖怡琇於場邊受訪表示，過去受疫情衝擊，都透過線上方式跟兩岸青年交流，這回能到福建參加實體活動，心情特別開心，也希望透過此次線下交流，帶動更多兩岸青年的政策面，並提升兩岸青年未來在歷史文創上留下紀錄。

談及民進黨政府對海峽論壇的批評，她引述國民黨主席朱立倫的話說，希望民進黨政府不要因為這次海峽論壇，讓台灣和大陸的青年交流斷掉，為了能夠帶動更多的青年夥伴們覺得此活動的重要性，「千萬不要掛上政治等號」。談及海論釋出上千職缺給台青，也被陸委會稱為統戰，她反駁這是「莫須有的罪名」。

廖怡琇說，此次行前，朱立倫特別讚賞青年朋友能參與這次實體交流，也希望更多的青年學子夥伴，不管是台生還是台商，都能夠透過一些實體交流，了解到大陸市場跟台灣市場的差異性。她補充，這也可以提升台灣青年人競爭力。