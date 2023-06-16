韓國軍方表示，這些碎片是在15日晚間撈起來的，會繼續在這塊海域擴大範圍尋找更多殘骸。韓國國防部也指出，這些落海的零組件似乎是布放衛星所使用的運載火箭第2節，將持續找出第3節，以及像是軍事衛星與各種儀器等不同酬載（payload）。

5月31日時，朝鮮試射首顆間諜衛星，但最後卻失敗收場，故火箭助進器與各項酬載物體掉到海中。根據韓國軍方發布的照片，打撈上來的1個巨大圓柱體上標有韓字，意思為有羽翼的駿馬，符合朝鮮稱這枚火箭為千里馬1號。

韓國政府12日曾說，解放軍的軍艦也在附近區域進行打撈行動。同時，韓國與美國共同譴責朝鮮，這次試射火箭是對聯合國安理會的1種挑釁動作，因已違反朝鮮禁止使用彈道導彈技術的決議。

不過，朝鮮發表聲明，為了反擊美國各項侵犯行為，正在行使自己的太空發展權利，同時，也一定很快會再次試射。15日，朝鮮真的又發射兩枚彈道導彈還以顏色。隔1天，美國也馬上派遣1艘俄亥俄級核動力彈道導彈潛艦，去韓國大秀軍事肌肉。