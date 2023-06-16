臺企銀2022年合併淨收益285.29億元、年增18.35％，提存前稅前淨利144.25億元、年增達31.27％，稅前淨利120.39億元、年增達近1.08倍，稅後淨利101.21億元、年增達98.46％，全數改寫新高、獲利首破百億元，每股盈餘1.26元亦創近23年新高。

臺企銀董事長林謙浩表示，去年營運績效及資產品質均大幅提升，主要受惠利差擴大、配合提存費用年減達54％，有效帶動整體獲利動能。由於逾放金額減少24.91％，使逾放率自0.28％降至0.2％、備呆覆蓋率躍升至653.28％，為近年最佳水準。

臺企銀2023年營運延續成長力道，前5月自結合併淨收益129.82億元、年增達24.52％，配合提存費用年減達59.45％，稅前淨利66.09億元、年增達61.51％，稅後淨利55.05億元、年增達67.38％，每股盈餘0.69元。逾放率續降至0.17％、備呆覆蓋率升至708.06％。

林謙浩指出，去年受升息影響市場行情，使其他權益項下的未實現評價損失增加，縮減今年可供分配盈餘空間。不過，隨著升息循環已近尾聲，帳列其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的金融資產評價損益已逐漸回穩。

展望後市，臺企銀表示將維持良好資產品質，延續衝刺業務動能，深耕中小企業放款，推動綠色金融相關投、融資政策，以穩健成長為目標，持續強化風險控管及提升核心資本，進而擴大業務規模以強化獲利能力，並以數位及綠色轉型持續優化經營體質。

臺企銀表示，下半年中小企業放款及外幣放款仍為放款業務主要擴張核心，將落實融資加輔導併進，提供中小企業客群完善產品服務。海外發展策略重點將續以國際聯貸案件為主力，並重視海外授信品質、加強審視案件利差條件，以提升獲利能力。