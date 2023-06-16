集章活動限定釋出南迴鐵路車站章，本週末即將在台中和高雄登場（上善醫文化工作室 提供）

有近30年拍攝經驗的導演竟將該片評為「這是我拍過最難的電影。」（牽猴子提供）

《南方，寂寞鐵道》紀錄到許多一般乘客無法看到的畫面，司機員視角就是其一 （上善醫文化工作室提供）

台灣影史唯一連續榮獲2屆金馬獎最佳紀錄片的蕭菊貞導演，最新執導作品《南方，寂寞鐵道》上映後好評不斷，全台票房突破兩百萬，有近 30 年拍攝經驗的導演竟將該片評為「這是我拍過最難的電影。」該片從拍攝到上片長達 6 年，但更讓導演無力的是在拍攝過程體會到「人情冷暖」，因為拍攝地點偏遠，被認為沒有商業價值等原因，讓她在資金籌措上四處碰壁。

《南方寂寞鐵道》除了保留許多珍貴歷史畫面外，也紀錄到許多一般乘客無法看到的畫面，司機員視角就是其一，說起這段拍攝過程，蕭菊貞導演笑說這是過程中很耗費體力的部分，她和司機員擠進小小的火車機車頭中，「空間很小，連大型攝影機、腳架都無法進去。」，站在司機員後方「司機員開多久，我就站多久」，甚至在貨物列車上，站立長達6個多小時到雙腳麻木，才記錄下這些珍貴的畫面，蕭菊貞導演也形容紀錄片拍攝就像苦行僧在修煉。

歷時 6 年的辛苦累積，終於盼到電影正式上映，播映至今口碑極佳，也有許多家庭客，年輕人帶長輩追回憶；父母帶孩子追火車，甚至有小朋友看完電影興奮地說：「未來長大希望帶爸爸媽媽一起開火車！」各單位的包場訊息也如雪片般飛來，目前已突破 70 場包場，且數量持續增加中。許多觀眾的觀後心得都有如長篇作文般，分享著自己與火車的故事，火車承載著一種鄉愁，是讓我們離散又能聚合的工具。蕭菊貞導演希望透過電影片段喚醒觀眾「在火車上」的回憶故事。蕭菊貞導演也提到「這是個很艱難的上映檔期，院線上映的台灣長片只有我們這一部。」面對前後都是好萊塢強片《變形金剛》、《閃電俠》的困境，仍靠著堅強的口碑穩住票房，導演希望集合民眾的力量一起把《南方，寂寞鐵道》送進暑假檔期，也讓更多年輕學子有機會看到電影。