演練模擬1樓小膳房起火燃燒，濃煙和火焰迅速竄出，場所人員立即啟動自衛消防編組機制進行搶救。(圖／金門縣消防局提供)

為加強老人安養與長照機構之公共安全，強化場所人員火災發生時之應變能力，金門縣消防局特別至大同之家辦理自衛消防編組驗證演練暨消防安全設備檢查，並指導場所員工實際操作滅火器、室內消防栓、手動報警機等消防設備之操作，以確保高齡長者生命與居住之安全。

消防局指出，這次的演練模擬假日場所員工較少之時段，以驗證場所火災應變能力，情境為1樓小膳房起火燃燒，濃煙和火焰迅速竄出，場所人員立即啟動自衛消防編組機制，確認起火點位置、展開通報、初期滅火、避難引導等應變作為，即時疏散住民或引導至相對安全區域避難，場所工作人員充分展現災害的應變能力。

而在演練結束後，消防局也特別針對場所消防設備進行全面檢查，並指導場所員工實際操作滅火器、室內消防栓、手動報警機、119火災通報裝置等消防設備，強化火災初期之應變能力，發揮早期預警、即時滅火與有效疏散住民，避免災害擴大造成嚴重的生命財產損失。

消防局第一大隊長陳叁奇表示，該局秉承「顧老、扶幼、顧弱勢」之方針，相當著重地區弱勢族群場所之消防安全品質，定期至場所進行宣導及輔導工作，而長照機構消防安全更是關切的焦點，因機構住民多為身體虛弱、行動不便或需特別照護之高齡長者，如發生火災易造成重大傷亡；唯有訂定確實可執行的防災計畫、定期演練及教育訓練，提升場所員工及住民緊急災害初期應變能力，於最短時間內啟動自衛消防編組應變機制，以保障住民安全，減少災害帶來之損失。