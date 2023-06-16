上個月遭中國大陸抵制的美商美光科技16日宣布，計畫在未來幾年在中國大陸西安的封裝測試工廠投資逾43億元（人民幣，下同，約台幣185億元）人民幣。美光科技決定收購力成半導體（西安）有限公司（力成西安）的封裝設備，還計畫在美光西安工廠加建新廠房，並引進全新且高性能的封裝和測試設備。桑傑·梅赫羅特拉稱，該投資專案彰顯了美光對中國業務及中國團隊成員「堅定不移」的承諾。

美光科技表示，這項投資將提升公司在西安製造多種產品組合的靈活性，使美光能直接營運在西安工廠封裝測試的業務。此次宣布布的新廠房將引入全新產線，用於製造移動DRAM、NAND及SSD產品，以強化西安工廠現有的封裝和測試能力。據悉，美光籌備該項目已有一段時間，並已啟動在西安生產移動 DRAM的資質認證工作。

根據此前達成的長期戰略協議，力成西安的設備2016年以來一直在美光全資的廠房中運行。該協議已到期。美光預計此項收購專案將在大約一年內完成，需獲得中國監管部門批准。

美光表示將向力成西安1200名全體員工提供新勞動就業契約。新的投資專案還將額外增加500個就業機會，使美光在中國的員工總數增至4500餘人。

盡管美光此次宣布在華加碼投入，但投資金額和規模仍不如三星和SK海力士。

公開數據顯示，韓國兩大存儲巨頭三星、SK海力士很早就布局中國市場。2012年起三星開始大舉投資西安NAND快閃記憶體晶圓廠，至今累積投資超過250億美元；SK海力士也從2006年就與義法半導體在無錫設立晶圓廠，無錫廠占SK海力士DRAM總產能的將近一半。

美光是老牌美國存儲晶片製造巨頭，已有長達45年的歷史。和大多數同行一樣，目前美光主要產品有兩種，一種是製造記憶體條的DRAM晶片，另一種是製造硬碟的NAND快閃記憶體晶片。

根據CFM快閃記憶體市場數據，2022年第四季，美光在全球DRAM市場的占比為23.3％，排名第三；在全球NAND Flash市場的占比為10.5％，排名第五，該公司也是美國少有的存儲製造商。

2022財年，美光在中國大陸（不含香港）營收33.11億美元（約合人民幣232.56億元），占總營收的比重為10.76％；如果加上香港和台灣的數據，這一比重將上升至36.29％，但仍不及美國，這個美光第一大市場的占比高達52.10％。不過，中國市場對美光的影響仍不容小覷。

今年5月，中國網信網發布的「美光公司在華銷售的產品未通過網路安全審查」的消息引發大量關注。

中國網信網發布消息顯示，美光公司產品存在較嚴重網路安全問題隱患，對中國關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響中國國家安全。為此，網路安全審查辦公室依法作出不予通過網路安全審查的結論。按照《網路安全法》等法律法規，中國國內關鍵資訊基礎設施的營運者應停止採購美光公司產品。

在5月22日中國外交部例行記者會，就美光在大陸未通過網路安全審查一事，外交部發言人毛寧說，中國是法治國家，任何企業在中國都應當合法經營，對於涉嫌違法行為，司法機關依法調查。