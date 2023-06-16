樂天桃猿威達爾16日將向韓職斗山熊報到，在一軍外援目前只剩雷法1人可先發的情況下，積極尋找新洋投，今天宣布簽下道博格（Jake Dahlberg），他預計在下週抵台。

29歲的道博格來自美國，身高185公分、體重92公斤，是名左投手，層級最高到達巨人隊3A。去年球季道博格在巨人隊2A曾當過鄧愷威的隊友，今年都在獨立聯盟出賽，拿下2勝，30.2局的投球當中投出30次三振。

桃猿在5月時率先取得19勝，但接下來戰績就「一路南下」，從5月20日敗給中信兄弟起，昨天威達爾在台最終戰又以1比8不敵味全龍，桃猿陷入18戰僅4勝的大低潮，戰績排名掉到第4，目前僅領先墊底的富邦悍將2場勝差。

而桃猿目前一軍僅有雷法1名先發洋投，霍爾在4月22日比賽中突然感到身體不適，後來因為心臟問題休兵一陣子，今天是他相隔月餘重回一軍先發，將碰上近況不俗的中信兄弟。