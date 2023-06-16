許多民眾會到好市多採買，店員結帳若發現會員快到期都會詢問是否續約，一名女網友抱怨，今天在賣場被店員這樣問，她表示同意，沒想到回家發現被刷了「金星卡續約」及「金星升等費用」，2筆加起來共3千；許多網友看了都說「被升級黑卡了」，也有會員遇過類似情況，後來打電話退掉了。

一名網友在《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》社團發文表示，今天去好市多採買，結帳時店員說她會員到期了，詢問是否續約，原PO表示同意，沒想到回家看到明細單有2筆費用，包括「金星卡續約」1350元及「金星升等費用」1650元。

原PO不解問「這是怎麼算的？為什麼繳了2種年費？想請教知道的人。」

許多會員都說她被升等「黑卡」，直呼「現在都話術跟你說年費一樣怎麼不升級黑卡，回饋變2％，但絕對不會跟你說黑卡升級費用」、「他們不會跟你說黑卡費用，會說升級可以回饋多少錢，同意之後才發現還要扣會員卡費用，然後又解釋很快速」、「前陣子我媽也被推成黑卡，我一知道後就請她趕快打電話退掉，其實一般家庭真的用不到。」

也有網友勸她「如果不需要升級，可以拿去退」、「我之前也變成黑卡，但不常去，所以就改回一般的，有沒有辦黑卡我覺得不重要。」