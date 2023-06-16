6月份有近30檔ETF陸續除息，其中台股及跨國投資ETF甚至有預估年化配息率超過10%的標的，其中以群益台灣精選高息(00919)和復華富時不動產(00712)是惟二檔年化配息率超過10%的標的。

投資成本Lite一點！年化配息率Pro 一些！

投資人們紛紛表示這檔ETF(復華富時不動產00712)配息和群益台灣精選高息(00919)相同、股價僅1／2，入手輕鬆，以每一張的買進價格不用新臺幣1萬元，相同的預算可以買到兩倍的單位數，有網友在股市爆料同學會詢問「你各位目前幾張？我目前37張」，引發不少人留言「48張、均價接近10元」、「40張8.88」、「今天補到100，這隻休兵觀望」、「100張，9.21」、「50張，均價8.84」，足見銅板價+高息商品的威力。

資料來源：CMoney，2023/6/13。註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷最近一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

股價、股息雙收，預計將奪下200億規模的新錦標

抵押權型REITs多以Agency MBS為主要投資項目，為美國政府保證標的，違約風險低，故4月中旬後，伴隨市場恐慌情緒暫歇，加上近升息尾聲，利率波動度下降，00712重獲市場青睞，歷經3月、4月主跌段後，股價(還原息)開始自谷底大幅翻揚，自上波低點至6/15，股價已上漲18.55%，股價、股息雙收。

事實上，由於00712相對穩定的配息政策，讓它擁有不少存股族的基本盤。證交所ETF定期定額交易戶數統計，今年1~4月，00712均位居前20大。根據官網公告每單位預計配息金額為0.27元，以5月31日淨值8.96計算來看，預估年化息率約有12%，備受投資人期待，資產規模近200億，今天(6/16)是本次除息前最後一個交易日，預期將湧入更多投資申購量。

資料來源：玩股網，資料日期：2023/06/15

尤其6月配息公告後，00712更是人氣直升，玩股網資料顯示，原型ETF成交量排行榜， 00712近5日成交均量43,000多張，排行第三名，僅次00878與00919，超車0056、00713等人氣ETF，顯示00712交投十分熱絡。

資料來源：玩股網，資料日期：2023/06/15

3優點：收益穩、流動佳、長期回報潛力佳

00712是以新台幣計價，可以在股市直接交易，便於台灣投資人參與美國房地產市場，投資房產無國界，值得注意的是3大優點：第一，不動產投資具有長期回報潛力，讓投資人有機會追求穩健的金流；第二，若與直接購買房子相比，因REITs可以直接在股市上購買，故提供更好的流動性；第三，觀察過去3年殖利率，最低5.48%、最高8.75%，屬於高利息收益產品。

由於美國聯準會升息循環近尾聲，預期今年第2季有機會結束升息，最快第4季可能開始降息，升息結束前後，有利與銀行業務相近的抵押權型REITs股價表現。根據過去升息經驗，美國公債殖利率會領先升息循環終點3至6個月，提前見頂，之後債券殖利率與利率波動度會明顯下降，升息循環終點前3個月左右，會是很好的中長線進場點。以下表來看，升息循環終點前3個月，起算6個月，富時美國抵押權型REITs指數總報酬，平均可達12%。因此，現階段是布局REITs的良機，可以藉由ETF參與海外不動產投資。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。