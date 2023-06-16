高雄一名就讀國小的張姓男童習慣偷錢還竄改家庭聯絡簿，被爸媽、媽媽的李姓女閨密3人發現後拿藤條痛打一頓，隔天被學校老師發現男童全身是傷、立即通報，社工也緊急介入。高雄地院考量張童父母已知悔悟、保證不再打男童，最後依傷害罪判張父拘役40天、張母拘役50天、李女3月，全都緩刑2年，可上訴。

2021年4月18日，張童的媽媽不滿他習慣偷錢，又喜歡偷改家庭聯絡簿，屢屢遭老師警告，氣得抓起藤條，和在場的李姓閨密和另名男性友人一起抽打張童的背部、屁股和大腿。張父聽到太太抱怨此事，氣的直接用腳踢踹兒子，導致張童下巴瘀青、下嘴唇2處潰瘍。

隔天，張童去學校上課，老師發見他臉上、身上多處有明顯傷痕，一問之下發現男童被爸媽修理，老師認為事態嚴重，立刻通報社工介入處理。

社工帶著孩子去醫院驗傷後報警處理，檢方原本處分張童父母不起訴，但社會局不服提再議，檢方調查後認為事態嚴重，改依傷害罪起訴張童父母。

高雄地院審理時，張童父母坦承打小孩，但強調他們也為此上了20小時的親子教育課程，知道教育孩子不能用打罵方式。社工認為他們持續有在接受輔導，已改善很多對孩子的教養觀念也替他們求緩刑。法官最後依傷害罪判張父拘役40天、張母拘役50天、緩刑2年。李姓閨密遭判3月，也獲緩刑2年，但須提供60小時義務勞務，可上訴。