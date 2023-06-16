媒體人朱凱翔遭爆至少性騷擾10人後，在臉書貼出《倚天屠龍記》的其中一回故事，疑似自比為「金毛獅王」謝遜喊冤，不過雲林縣議員陳芳盈反酸，朱性騷過的女生，大概跟謝遜殺過的人不相上下，怒批「朱凱翔真的是侮辱了謝遜，侮辱了倚天屠龍記，侮辱了金庸」。

朱凱翔昨（15）日在臉書貼出《倚天屠龍記》第三十九回的內容，被外界認為是自比為謝遜喊冤，更暗指「有人心懷叵測，意圖混水摸魚，殺人滅口」。

「朱凱翔自比謝遜，說攻擊她的人是像峨嵋派女尼，挾怨報復我看到後，真的是要吐出來！」陳芳盈今早在臉書表示，朱凱翔若要自比為謝遜，是否有看到謝遜自承「做惡多端，原沒想能活到今日」，且是否要跟謝遜一樣在大眾前「逆運內息，散盡全身武功」認錯，而非千方百計地誣衊受害者，還期盼有朝一日重出江湖。

「謝遜殺過的人，跟朱凱翔性騷過的女生，大概也不相上下！」陳芳盈說，謝遜在故事尾聲被仇家一一吐口水還皈依佛門，才應該是朱凱翔要思錯侮過，負起最起碼的擔當，「朱凱翔真的是侮辱了謝遜，侮辱了倚天屠龍記，侮辱了金庸」。

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