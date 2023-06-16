57歲演員許傑輝性騷事件爆不停，昨宣布退出演藝圈，今天傳出有公視前員工向媒體指控許傑輝當年在台內做節目就是慣犯，曾騷擾2同事，還驚動台內連2任經理勸誡，因此才會離開《下課花路米》。對此，公視稍早也對本報做出回應，證實此事。

出道30年的許傑輝曾主持公視兒童節目《下課花路米》長達10年，根據《三立新聞網》報導，公視前員工表示看到許傑輝性騷風波很感嘆，也回憶當時跟許傑輝共事時，他曾騷擾身邊女同事，對方受不了向主管呈報，他被勸導後稍微收斂，但之後又再犯，還驚動台內連2任經理都勸誡過他，因此才會離開《下課花路米》，在公視待10年以上的老員工幾乎都知情。

公視對於許傑輝性騷員工黑歷史，回應：「當時主管了解後，嚴厲勸誡許傑輝，下最後通碟『再犯就走人』，並在節目轉型時，未再繼續節目主持合約。」而他正在拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季，公視也宣布會換角，粗估劇組將損失300萬。

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