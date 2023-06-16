美國電動車大廠特斯拉降價策略奏效，成功拉抬Model Y首季銷量在全球奪冠，但美國銀行分析師示警，特斯拉在美國電動車市場的市占率到2026年將大幅下滑至18%，主要關鍵是老牌車廠急起直追。

根據CNBC報導，美國銀行分析師研究報告顯示，預估2026年特斯拉在美國電動車市場的市占率為18%，遠低於2018年達到的市占率高峰78%，相較2022年的62%也明顯縮減。

美國銀行分析指出，傳統汽車製造商包括福特和通用等強勢布局電動車，特斯拉市占率下滑的趨勢在意料之中，估計福特和通用電動車2022年在美國市占率，分別占8%以及5%，到2026年可望大幅成長至14%，幾乎快追上特斯拉。

美國銀行提到，美國老牌車廠福特、通用等努力翻轉落後劣勢，目前老牌、新進車廠的電動車在美市占率，分別為35%以及65%，2026年將逆轉為70%以及30%。