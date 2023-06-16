台南市長黃偉哲今天上午在市議會證實，台南市的登革熱個案再增1例，累計已達6例。兼任登革熱防治中心主任的市府衛生局長蘇世斌強調，截至目前為止，所有個案都在仁德區二空新村一帶，有信心圍堵不會擴散到其他社區。市長黃偉哲也認為，一定會防微杜漸，希望能控制在100例以內。

今天上午市議員郭鴻儀在市政總質詢指出，2015年台南市發生重大登革熱疫情，確診2萬2760例、死亡112人；當時他是仁德區長，曾經對同仁說，如果仁德區沒有超過300例，他會請客，希望大家全力防治，結果最後299例。

郭鴻儀說，台南已經有3年沒有本土疫情，此次疫情不容輕忽，要注意藥物有無過期，以及快篩劑夠不夠，並避免擴散到社區感染。目前高雄市政府已成立北高雄登革熱防治前進指揮中心，針對靠近台南附近的茄萣、路竹等6區築起防火牆，並分配快篩劑到登革熱合約診所，市府也應有更積極的作為，避免疫情擴散。

黃偉哲表示，最近幾年的本土案例都只有幾十個，最多200例；今年至今有6例，希望能控制在100例以內。目前相關個案都住在同一個社區的2棟大樓，還沒有擴散的現象，社區抽血快篩複驗很重要，對於孳生源積水容器及水溝等，如果有查到病媒蚊，依傳染病防治條例該開罰就開罰。

蘇世斌也說，已在仁德二空新村設置採血站，相關病例都在同一社區內，希望能安全圍堵在社區內。過去累積的防治經驗非常寶貴，目前市府還跨局處合作處理防治，有信心能夠控制此波疫情。