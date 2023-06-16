中國大陸的行動支付非常普及，現正積極推動升級境外使用者服務方案，如可綁定境外金融卡，讓台灣民眾到大陸後更方便使用支付寶、微信等平台。

新一期台商大講堂於14日開講，上海市台辦主任鐘曉敏、副主任王立新與上海台協會長張簡珍帶領在滬台青前往支付寶，現場體驗大陸行動支付。現場台青劉亦展說，以前從辦理大陸手機卡、金融卡到綁定支付寶、微信使用最少要一週時間，現在推出可以綁台灣金融卡和手機門號的服務將大大增加在滬生活工作便利性。

據支付寶方面介紹，今年上半年以來，支付寶聯合中國銀行、網聯清算公司等合作夥伴，進一步升級境外用戶服務方案。目前，包括台灣民眾在內，境外用戶到大陸後只需下載支付寶再綁定自己的境外金融卡，即可使用行動支付。

據悉，台灣民眾在大陸使用行動支付，現在可在支付寶、微信等支付平台綁定金融卡。具體程式只需要三步：第一步，下載支付寶、微信等APP，用台灣手機門號或大陸手機門號註冊；第二步，綁定金融卡（綁定在台灣申領的VISA、萬事達等國際金融卡或在大陸申領的簽帳卡或信用卡）；第三步，展碼或掃碼使用。

不過，綁境外金融卡現主要支持在中國大陸境內的衣食住行日常消費，暫不支援理財、轉帳等其他用途。目前，綁定境外金融卡支付的單筆限額為3000元（人民幣，下同），月累計5萬元、年累計6萬元。

除了支付寶、微信，許多大陸金融服務機構近期都推出了針對台胞的金融便利化舉措。例如中國銀行上海分行推出台胞專屬服務方案，可提前收集台企員工、青創基地台胞辦卡資訊，全程上門服務；上海銀行推出「華付通」業務，台胞線上開卡充值即享大陸便利快捷支付；台資富邦華一銀行推出信用卡台青專案，用學歷證明替代部分申請材料，為台青帶來便捷與實惠。