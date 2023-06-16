在「足球貴公子」陳昌源引退後，右後衛人選一直令中華男足頭痛。不過這次國際比賽日先後對陣泰、菲，韓國「歐巴」王建明這幾年在對岸職足愈踢愈好，本土的白劭宇也令中華隊教頭懷特驚豔，直呼右後衛是除了守門員之外，最不會讓他擔心的位置。

韓國華僑王建明在2018年初首次獲得懷特徵召，2020年登陸加入中甲陝西長安，去年再隨青島海牛「衝超」成功。「第一次徵召王的時候，他其實還沒有那麼好，但後來我在大陸執教，每次看到他都一直在進步，這次報到後的狀態也非常理想。」

王建明過去曾因國籍問題卡關，這次他已放棄韓國國籍，今對泰國可望先發。而懷特並不擔心右後衛備胎，效力南市台鋼的白劭宇也是除了游家煌之外，另一個被懷特以「飢渴」形容的子弟兵。直說前次執教沒發現這個人選，聽說白劭宇當時還踢前鋒，才恍然大悟。

王睿（右）、馮少祺（左下）都擠入對泰國預計的先發陣容。（李弘斌攝）

懷特認為守門員是中華隊這次最強的環節，除了他過去的不動先發潘文傑，「這次集訓3個門將的狀態都非常好！」懷特透露，4天內對泰、菲的這兩場比賽，希望讓潘文傑、施信安、黃秋霖3個門將都有上場時間。

中後衛部分，中生代的王睿、陳庭揚已算老經驗，還有新生代的黃子銘、謝明佑，但陳庭揚有傷，懷特決定用隊長吳俊青客串中後衛，與王睿搭檔先發。左後衛人手稍缺，懷特笑稱只有「一個半」，不過小將馮少祺的表現突出，不僅是天生的左撇子，左右腳能力也很均衡，也是懷特在這個位置的最新收穫。