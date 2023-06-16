中國天氣網消息，大陸中央氣象台16日06時繼續發布高溫黃色預警，預計16日白天華北東部、黃淮中東部及遼寧西部、內蒙古東南部和西部、甘肅西部、新疆東部等地有35℃以上高溫，其中京津冀大部、河南東北部、山東中北部及遼寧西部、內蒙古東南部等地最高氣溫37～40℃，局地可達40℃以上。

受暖氣團控制，且白天太陽輻射強，北京14-15日大部分地區出現35℃以上高溫天氣。15日觀象台最高溫37.9℃，全市556個氣象監測站有500個測站最高溫35℃以上，379個最高溫37℃以上。

北京市氣象台首席預報員荊浩表示，6月16-17日，北京繼續受暖氣團控制，高溫天氣持續，平原地區最高氣溫37～39℃；預計16日最高氣溫39℃左右，為此次高溫過程的峰值。市氣象台已於16日09時升級發布高溫橙色預警訊號。18日氣溫略降，最高溫34℃左右。

荊浩說，這是北京市氣象台今年發布的首個高溫橙色預警。高溫天氣公眾要注意防暑降溫，及時補充水分，可適當補充一些溫開水、綠豆湯或含電解質的飲料。老弱病幼人群注意午後高溫時段盡量避免戶外活動，外出時採取必要的防曬措施，高溫環境作業人員縮短連續工作時間。室內外溫差不宜太大，盡量避免處在空調的出風口和電風扇下，以免患上空調病和熱傷風。

公路道面溫度將達到50℃以上，容易導致路面損壞，車輛爆胎、自燃等交通事故，司機避免疲勞駕駛，加強對車輛的檢查和保養。

另外，高溫天氣下加強防火意識，注意防範用電量過高和電線、變壓器等設施電力負荷過大而引發的火災，特別是電動自行車充電引發的火災風險。