伊雲谷指出，近年來已有多位台科大的外籍學生透過產學合作至伊雲谷實習，並於日後轉正成為伊雲谷生力軍。由伊雲谷專業團隊擔任業師，進入台科大校園手把手教學莘莘學子雲端基礎知識架構，以專案形式，帶領學生熟悉雲端架構及相關雲服務運用。

台科大今年正式成立資安所，伊雲谷進一步提供校方資安及雲端領域資源，並將企業實戰內容納入課程，加速培養雲端資安人才。此次合作亦將範圍擴大到管理學院，伊雲谷提供相應資源，攜手學界擴增人才庫。

伊雲谷董事長林啟雄表示，台灣的資安人才缺口是社會共同的挑戰，尤其近年數位轉型為企業競爭力指標，更進一步推升雲端資安的人才需求。伊雲谷深耕雲端服務，提供客戶以資安為基礎的數位轉型服務，累積深厚的雲端資安經驗，期待透過與台科大產學合作，能將業界的實戰經驗帶到課堂，激發學生對於雲端及資安的了解，加速培養資安人才。

伊雲谷2022年成為全球雲端資安領導組織「雲端安全聯盟（Cloud Security Alliance）」正式會員，為該聯盟在台首家會員，以會員身分可第一時間獲取國際資安示警，積極參與國際資安社群，更於今年正式成為AWS 1級MSSP能力合作夥伴（Amazon Web Services Managed Security Service Provider），雲端資安能力獲國際肯定。