力成西安廠設立於2014年，其目的在於提供美光供應全球電腦使用WBGA封裝技術的動態記憶體(DRAM)。依2016年1月生效的服務合約約定，合約滿6年後，美光有權利購買力成西安的資產，並約定當美光決定購買後，雙方有一年的執行資產移轉交割過渡期。

力成於本周收到美光正式提出決定購買力成西安資產的通知。基於合約約定，力成認為接受美光的要求最符合雙方的利益。力成將於6月27日召集臨時董事會核議此資產買賣交易案。

力成與美光保有長期的合作夥伴關係，並可望雙方仍然會在既有的基礎上，持續加強彼此的合作。

對力成而言，移轉西安廠的營運並不會對力成產生任何重大的財務影響，營業額的減少在一年過渡期後才會發生。力成去年已經在台灣重建擴充新的WBGA產能。近幾年積極努力拓展邏輯及高階封測市場，且已取得明顯的進展。這些產能將會持續貢獻營收及獲利。力成認為移轉西安廠的營運對力成營業額的負面影響是有限的。事實上，這也移除了投資者這幾年來對力成一個不確定因素的憂慮。