運動家決定將在未來幾年內將搬遷至拉斯維加斯，日前內華達州參議院通過為當地新球場提供資金的法案，更加深了球隊離開奧克蘭的想法。針對日前運動家球迷發起的「反抵制」運動，大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）今（16日）受訪時語帶諷刺，激怒了當地球迷。

不滿老闆費雪（John Fisher）執意搬家，運動家球迷刻意選在當地時間13日平日時段的比賽，號召球迷進場支持球隊，同時也表達希望球隊出售而不是搬遷的訴求，比賽當日湧進了近2萬8千人，比起本季運動家球場平均進場人數還要多出2萬人，全場「出售球隊」的口號震耳欲聾，一度讓自家投手聽不到電子裝置PitchCom發送的暗號。

曼佛雷德對美媒《The Athletic》說：「我為奧克蘭的球迷感到遺憾，當地政府幾乎不支持運動家，從來沒有新建新球場的計畫，這不只是費雪的問題，奧克蘭也必須給予支持，然而球隊也意識到這並不可能發生。」曼佛雷德也對抗議活動做出回應，「看到一座大聯盟球場湧進了接近平均水準的人潮，這還真棒。」

奧克蘭市政府發言人愛德華茲（Julie Edwards）反駁曼佛雷德說法，表示有一個非常具體的議案正在討論中，並有望通過批准，更強調如果運動家在奧克蘭提出的議案與拉斯維加斯所提的相當，新的球場早已開工動土。

這也並非曼佛雷德首次爆發爭議言論，在太空人爆發作弊醜聞後，被問到是否會考慮註銷他們2017年世界大賽冠軍的身分，曼佛雷德斬釘截鐵表示沒有計畫，「這並不會發生，世界大賽獎盃只是一塊金屬。」此言招來了道奇三壘手騰納（Justin Turner）怒火，「這讓人難以置信，他不知道我們為這塊金屬付出多少努力嗎？讓獎盃貶值的是它上面寫著總裁的名字。」