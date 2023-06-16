對於去年獲利衰退，曹德風大嘆，烏克蘭是最好且海運最方便到中國大陸的產地，本來在大陸地區已經把葵花油衝到第一名，俄烏戰爭一起，此部分完全為零，只能去其他地方找來源，毛利也受到拖累，進而影響獲利。

曹德風直言，俄烏戰事就算停止，油的成本波動並不會立即變好，還需要1~2季度來過渡，不過，目前已經回到很正向的循環，預期接下來的幾個月，大陸油脂生意會有不錯的表現。

佳格在台灣區的市占率跟賣場經營情形表現都十分穩健，今年首季不少原物料價格開始下滑，佳格下半年毛利表現可望好轉。

佳格2022年合併營收289.23億元、年增15.7%，曹德風指出，因烏俄戰爭各類油品供應受限影響食用油品業績，另受原物料價格衝擊，歸屬母公司淨利12.14億元、年減超過5成。

佳格過去三年一直致力於偏鄉兒童鈣質教育，捐贈百萬瓶牛奶到偏鄉。今年6月升級計畫理念、以「全面營養照顧」為核心推出「以愛灌溉食育箱」計畫，佳格食品集團目標捐助總價值900萬的「以愛灌溉食育箱」。

佳格食品集團攜手博幼基金會將物資在暑假送進偏鄉，補齊弱勢兒童暑假營養缺口，其次，佳格也將發送超過千份兒童營養知識墊板及教案，盼助孩童營養自立、每日三餐都能正確地選擇營養的食物，總計目標照顧逾5,000名偏鄉兒童家庭。