松川女士（中）在移居沖繩80年後，看到基隆市副市長邱佩琳（左）便激動得喜極而泣。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

離鄉背井80年 基隆移民見邱佩琳：活著真好！

基隆市副市長邱佩琳近日造訪日本沖繩縣宮古島市，15日上午有一名87歲的老婦人在港邊等著邱，一見面就開心不已，甚至激動落淚。細問之下才發現，老婦人原是基隆人，7歲時移居沖繩，相隔80年能夠再見來自家鄉的人，忍不住老淚縱橫。

邱佩琳15日上午與宮古島市市長出海參加台琉盃帆船賽最後一場賽事的鳴笛儀式，當船隻剛靠上碼頭，就聽聞有一名老婦人已在港邊等待多時。老婦人見到邱佩琳與基隆市交流團下船，便開心地上前招呼。

詢問後才得知，這位名為松川禮子的87歲老婦人，原本是基隆人，在年僅7歲時，便隨著父親移居到沖繩的八重山群島，此後便再也沒有回到基隆。她在近日的新聞上看到基隆市政府派出交流團到訪宮古島市，參與台琉盃帆船賽，便激動地要女兒幫忙，想見這些「來自家鄉的人」。

老婦人一見到邱佩琳，便開心地表示：「沒想到在這把年紀了，還能看到家鄉來的人，活著實在是太好了！」接著便忍不住哭了出來。

其實，從二戰末期開始，就有台灣人陸續移居沖繩的八重山群島，甚至到了二戰結束後，也有一批人迫於生計，選擇透過偷渡等方式移居沖繩。這群人到了當時還是美國屬地的沖繩後，因為當時的背景，在沖繩變成了「無國籍的外國人」受盡各種欺侮與歧視。直到1970年代，才透過迂迴的方式，得以歸化為日本國籍。

眼見松川女士的激動情緒，市議員鄭愷玲、林旻勳、施偉政也上前給予松川女士最溫暖的擁抱，只見松川女士開心地直說：「謝謝！」「活著太好了！」。邱佩琳也將帶著的台灣茶葉及食品，送給松川女士，並叮囑她要身體健康，希望她能回到基隆走走。

15日下午，邱佩琳在拜會宮古島市長座嘉味一幸時，也提到這件事，座喜味聞言也驚訝不已，趕忙詢問松川女士的相關資訊，交代要特別照顧。邱佩琳表示，台琉國際帆船賽事提升基隆能見度，更重要的是牽起雙方民間的友誼橋樑，也串連海外民眾對於基隆的記憶。