大陸國家發展改革委16日舉行6月記者會，對於 4月底中共中央政治局會議提出，要多管道增加城鄉居民收入，有何落實舉措，發改委發言人孟瑋表示，在推動高品質發展中不斷提高居民收入，促進共同富裕，是推進中國式現代化內在要求。發改委會同有關方面，在推動經濟高品質發展、促進城鄉居民增收方面，重點抓好：落實收入分配年度重點工作任務、推廣浙江促進共同富裕十條典型經驗、上下聯動加強居民增收工作等三項工作。

發改委稱，一是落實收入分配年度重點工作任務。近期國家發改委組織召開了深化收入分配制度改革部際聯席會議年度全體會議，明確了今年收入分配領域重點工作安排，圍繞持續完善初次分配制度、逐步健全再分配調節機制、更好發揮第三次分配作用等方面提出了多項舉措，其中一些措施針對性較強。比如，推動中央財政銜接推進鄉村振興補助資金用於產業發展的比重力爭提高到60％以上，多措並舉拓展農民增收致富管道；加大財產性收入開源清障力度，增加投資者財產性收入；繼續落實現行各項稅費支持政策，進一步提振市場信心；健全多層次社會保障體系，強化兜底保障能力。後續，將持續推動這些措施落地見效。

二是推廣浙江促進共同富裕十條典型經驗。在深入調研的基礎上，國家發改委印發《浙江高品質發展建設共同富裕示範區第一批典型經驗》，總結提煉了共富工坊、數位經濟“一號工程”、山海協作、農村科技特派員制度、培育壯大產業工人隊伍、幫扶殘疾人就業增收等10條促進共同富裕的典型經驗做法，供各地結合實際、積極有序加以推廣運用。

三是上下聯動加強居民增收工作。近期，國家發改委就加強居民增收工作作了研究部署，要求地方發展改革部門加大穩就業工作力度，發揮好最低工資、工資集體協商、工資指導線等機制作用，強化重點群體支援幫扶，增加低收入者收入，積極探索促進居民增收有效路徑。

孟瑋表示，下一步，將依託深化收入分配制度改革部際聯席會議等平台，形成政策合力、工作合力，持續推動年度各項重點任務落地見效，努力實現居民收入增長和經濟增長基本同步。