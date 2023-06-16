受到庫存壓力、訂單減少等原因，本周無薪假（減班休息）人數持續上升，據統計，本周淨增加37家、830人，光製造業就增加693人，勞動部官員表示，受到庫存壓力等，本周有某自行車製造零組件商實施470餘人減班休息，但與此同時也有相同行業的廠商提前停止實施，代表景氣的影響對同一行業不同業者仍有不同影響程度。

勞動部今天公布本周勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2020家、人數1萬6537人，較上周增加37家、830人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上，多數事業單位實施為每月17天至20天。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本周增加仍集中在製造業、且整體製造業減班休息人數已逾8000人，本周有某自行車零組件商因客戶庫存較高、訂單沒有動能，因此與勞工協議實施減班休息，但同樣的業別人卻也有廠商停止實施，代表景氣影響不一，也已把相關名單提供給經濟部予以輔導，製造業實施則以每月1天至4天、5天至8天為主。

黃維琛說，批發及零售業有些微增加，大多數為批發業，推測與製造業訂單相關性大；至於支援服務業（旅行社），預估至7月8月當期會有明顯下降，但也會持續關注有無回升。