白宮聲明表示，美國、日本和南韓的國家安全高層今天在東京舉行三方會議，討論維護台海穩定，以及在東海和南海的協調合作。

白宮聲明說，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與日、韓安全高層會議中，除討論維護台海安全，也商議北韓「非法核子與飛彈計畫，以及最近的挑釁」，並確認三方加強合作的下一步驟。

綜合路透社與法新社報導，美國與日韓盟友今天發表聯合聲明，「譴責」北韓最近的飛彈發射。

南韓軍方表示，北韓最近又發射兩枚短程彈道飛彈。北韓此前警告說，對美國與南韓進行中的聯合軍事演習將做出「無可避免的」回應。

美方聲明指出，「如今我們三邊夥伴關係比以往都更強大、更具潛力。」

白宮說，總統拜登未來數月將主持3國領袖峰會，在此之前，美日韓也討論了科技、能源安全和「對抗經濟脅迫」等議題。

在中國問題方面，蘇利文與日本國家安全保障局局長秋葉剛男（Akiba Takeo）和南韓國家安保室室長趙太庸（Cho Tae-yong）「討論了在東海和南海協調合作機會，並強調維護台海和平穩定的重要性」。