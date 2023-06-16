人口負成長加上快速老齡化，對大陸養老金制度產生新挑戰。據《華中科技大學學報》近日刊登《人口負增長與養老金制度高品質發展—基於宏觀制度與微觀待遇視角的分析》，測算大陸職退比從2021年開始下降，將從2.65（即2.65位在職職工贍養1位退休職工）下降至2050年的1.11，讓在職職工贍養壓力逐漸增大。

由於受到「嬰兒潮」集中進入老年階段的影響，大陸60歲及65歲以上人口快速增加，到2050年將分別達到4.66億、3.52億人，並隨著未來生育率降低、新生人口減少，60歲及65歲以上人口占比更逐年上升，直至2050年預計60歲以上人口占比超過38％、65歲以上人口占比超過29％。

根據第一財經引述該論文指出，目前大陸基本養老保險的本質是現收現付的代際養老支撐，當人口負成長之下，養老金繳費人數下降、領取人數不斷上升，會導致回報率逐漸降低，出現支多收少、養老金入不敷出的風險加劇，基金缺口不斷加大。

以實際的財務角度更預測，從2020年開始，職工基本養老保險基金收入與基金支出整體均呈上升趨勢，從2020到2050年的基金支出成長率將遠高於收入增長率。同時從2027年起，，基金當期收入將小於支出，當期收支赤字就有1163.6億元（人民幣，下同）、開始消耗基金累計結餘，直至2034年耗盡。

論文作者之一，華東師範大學公共管理學院教授路錦非建議，在老齡化少子化的社會背景下，僅僅依靠基本養老金難以維持個人退休後的基本生活需求養老保險制度當前需儘快實施包括延遲退休，調整最低繳費年限，貢獻掛鉤機制等改革，並對第一、第二、第三支柱養老金進行合理配比，達到預期的養老金替代率。