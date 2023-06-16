談到營運面，林哲偉表示，看好第二季營收會比第一季好，至於第三季，則還需要觀察大客戶的市占率表現，但現在看到基本盤的需求還在，加上USB4量產入列，受惠市場需求推動，相關產品的貢獻度比預期還快，有機會一路延續到明年，看好今年將會優於去年。

目前祥碩USB 4 Device已經在第二季取得認證，接下來Host端會繼續進行，希望下半年可以完成認證，明年進入量產。未來祥碩在高速傳輸的領域會持續放資源進去，以維持技術上領先，期望透過USB 4新品的貢獻，USB 4單價也較高，預計USB 4新品的貢獻明年會反映在財報上。

至於展望到2024年，林偉哲談到，會持續與客戶合作，加上新產品都將開始量產，看好後續的動能增溫，祥碩也會繼續布局局USB4其他新產品，包含Hub(集線器)、Docking(擴充埠)等，整體來說，對於明年營運有信心。

針對伺服器、資料中心部分，林哲偉表示，祥碩面對客戶要求，已經在進行控制晶片的規格討論，最快1~2年就會有相關的產品推出，屆時產品面也將正式從目前PC市場跨到資料中心。

祥碩去年營業收入52.48億元，歸屬於母公司業主淨利26.17億元，基本每股盈餘37.86元，今股東會也通過每股擬配息20元。