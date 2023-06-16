漢唐2023年首季歸屬母公司稅後淨利11.27億元，季增12.17％、年增達1.12倍，每股盈餘6.01元，創同期新高、歷史第三高。5月自結合併營收70.81億元，月增18.84％、年增達69.58％，改寫歷史次高。累計前5月合併營收286.11億元、年增達1.34倍，續創同期新高。

漢唐今年前5月新接單金額72.93億元，截至5月底在手訂單規模達601.79億元。展望後市，業務長暨發言人許俊源表示，雖然景氣不如去年熱絡，主要客戶投資速度有所緩和，但並未大幅減少，預期今年營收至少可持穩去年，有機會再成長創高。

對於近期整體毛利率及營益率下滑，許俊源坦言主因美國業務雖維持獲利，但成本結構高於預期所致。不過，參與美國廠房興建是任務也是學習，去年第四季至今年首季為最壞時刻，目前獲利率已略有改善，將透過2方式努力克服相關問題。

針對美國工效偏低、進度不如預期狀況，許俊源指出，漢唐規畫將大比例台灣監工派駐至美國，以緊迫盯人策略加速工程進度。同時，也致力洽談規畫派駐大量台灣工人赴美，盼藉此激勵提升美國工效。

許俊源指出，綜合管理能力是漢唐最大的公司價值，憑藉工程技術及管理品質，使公司客戶黏著度高，近期中國大陸亦接獲新客戶訂單，預期今年會持續接獲新案訂單。由於晶圓代工龍頭客戶規畫將多數先進高階製程留在台灣，認為未來接單及業績仍具成長動能。

投顧法人預期，漢唐今年各季營收大致相當，以過往經驗約有3分之1在手訂單完工認列推算，預估全年營收將成長15％，稅後淨利小增近4％，每股盈餘約21.8元。由於客戶在新竹、高雄、台中、中國大陸均有廠務工程新需求，預期明年營收及獲利仍有機會再成長。

鑒於在手訂單確保2023年營收、獲利有望成長、毛利率將逐漸改善，而晶圓代工龍頭客戶表示明年將迎接下一波大成長，投顧法人對漢唐展望偏正向看待，給予「區間操作」評等、目標價262元。