5年過去，王保羅一家3口的希望仍無進展，因為澳洲政府擱置有爭議的「黃金簽證」計畫，導致處理時間過長，使得像他這樣的富裕移民陷入懸而未決的境地。

路透社報導，44歲的王保羅說：「我們沒料到會需要這麼久，生活因此一團糟。由於一切充滿不確定，我們根本無法提前做規畫。」

澳洲2012年端出「商業創新與投資計畫」（BIIP），原本希望富有的企業老闆、投資人和企業家能帶來資金、促進創新，進而刺激經濟，結果卻不盡如人意。

政府今年3月發表的檢討報告發現，商業創新與投資計畫移民對經濟的貢獻低於澳洲民眾平均值，儘管他們家財萬貫，但年齡往往較大，透過被動投資的資本回報所得收入較低。

檢討報告估計，商業創新與投資計畫移民一生的經濟貢獻為60萬澳元，不到澳洲民眾160萬澳元的一半。

澳洲工黨政府13個月前上台後，把重心轉放在緩解關鍵技術勞工短缺問題上，導致多數商業創新與投資計畫永久居留簽證需要花上將近3年時間處理，比之前平均12個月左右還久，此外還有4到5年的投資週期。

澳洲各類簽證在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間都有積壓問題。隨著疫情趨緩，政府整體上縮短了處理時間，然而逾3000名商業創新與投資計畫參與人的等待仍然很漫長，其中許多是中國人。

由於簽證狀態的不確定性，王保羅去年打消為自己的工廠購買更多土地的念頭。他說，他準備拋售在澳洲的資產，為了女兒的教育，明年移居美國。

他說：「我知道很多人不會同情我們，我們只是一小群人。但我們沒有受到公平對待。」