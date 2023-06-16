澎湃新聞報導，大陸國家發展改革委16日舉行6月例行記者會，媒體提問：近期製造業PMI、工業利潤等數據，使社會上關於中國經濟復甦乏力的觀點抬頭，對此，發改委發言人孟瑋表示，從國內外發展情況看，在經濟恢復的過程中，一些領域出現暫時性波動是正常的。實際上，看中國經濟形勢，既要看準當前的「形」，更要看清長遠的「勢」。將抓緊制定推出恢復和擴大消費的政策等6方面工作。

孟瑋指出，整體上看，經濟運行保持恢復態勢。服務業持續回升，今年以來非製造業商務活動指數始終運行在景氣臨界點以上，5月保持在54.5％的較高水準；前5個月大陸全國服務業生產指數同比增長9.1％。熱點消費較快增長，5月汽車銷量同比增長27.9％，餐飲、旅遊等接觸型聚集型服務消費明顯改善，消費對經濟恢復發展的拉動作用有望進一步凸顯。

固定資產投資量增質優，前5個月固定資產投資同比增長4.0％，其中製造業、基礎設施投資分別增長6.0％、7.5％，高技術產業投資增長12.8％。長遠來看，經濟向好趨勢依然穩固。盡管當前市場需求有所不足、內生動力有待增強，但這些壓力和挑戰不會改變大陸經濟長期向好的大勢。

孟瑋表示，「隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信中國經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。」下一步，發改委將全面落實中共中央、大陸國務院決策部署，重點要在6方面發力：

一是抓緊制定推出恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，釋放服務消費潛力；穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造，大力推動新能源汽車下鄉。

二是加快實施「十四五」規畫102項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設，發揮政府投資和政策激勵的引導作用，有效激發民間投資活力。

三是加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，著力突破短板領域，做大做強優勢領域。

四是扎實推動重點領域改革，更大力度吸引和利用外資，穩住外貿外資基本盤。

五是強化就業優先導向，擴大大專院校畢業生等就業管道，多管道增加城鄉居民收入，切實保障和改善民生。

六是抓好糧食生產和重要農產品供應保障，做好迎峰度夏電力供應保障，有效防範化解重點領域風險。