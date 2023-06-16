6月21日是二十四節氣之一的「夏至」，其中有4個生肖即將迎來轉機。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，夏至一到財運轉旺的前4名生肖，他們正偏財運都很旺，工作上會獲得貴人提攜，就連隨手買張刮刮樂或兌發票，都有機會中獎。

第4名、生肖虎

屬虎者的邏輯強、善於分析，在群體中是和平協調者。到了夏至，將會有擴展新局面的想法，同時具備創新精神，而且本身也非常努力進取，所以在工作上會遇貴人相助與提攜，無論事業還是財運都會提升，其中偏財運也很旺，運勢非常好。

第3名、生肖狗

屬狗者從夏至開始，偏財運不斷提升，會遇意想不到的好事，例如單純到餐廳用餐時，正好碰到店家舉辦活動，因而得到不錯的獎項，或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，容易出現中獎的狀況，提醒他們平時多做善事，可以累積福報，好運便能伴你更久。

第2名、生肖馬

屬馬者過了夏至後，偏財運會因貴人相助而有額外財富，比如擔任業務類工作或做生意，業績決定獎金，若未達目標只能領底薪，但這時別放棄，有可能會出現雪中送炭的顧客，不僅能幫助提升業績，還會介紹其他人來光顧，建議他們平時待人要真誠。

第1名、生肖豬

屬豬者自夏至起，在職場上的成績會越來越穩定，薪資、業績自然就會更高，而財運方面，雖然購買慾會提升，不過他們會想到存錢而作罷，會發現之前存下來的小錢，慢慢積累到一筆不小的數額，讓他們心裡更踏實，也更願意節省花費。