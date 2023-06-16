一名女網友說公公日前出車禍手骨折，婆婆的梅尼爾氏症復發，她不得已照顧公公之下，近日幫對方洗澡，強調「下體是由公公另隻手自已洗」，但婆婆仍指責她不倫，公公事後雖跳出來幫她說話，她仍難過地發文問「我把公公當自己爸爸…媳婦到底能不能幫公公洗澡」。

該女網友在「匿名公社」發文，她的公公日前發生車禍自摔，一隻手骨折，而婆婆的梅尼爾氏症卻在這時發作，婆婆無法照顧公公之下，只好由她照顧，日前她幫公公洗澡，浴室門是敞開的，且公公的下體是由公公另隻完好的手自行洗的，沒想到婆婆得知後卻聯合其他家人指控她與公公有曖昧。

公公後來跳出來解釋說他人不舒服，讓媳婦幫洗澡，女兒嫁得遠，兒子出差，妻子也生病，認為妻子汙衊媳婦清白，妻子之後反被其他親友罵，一名親戚隊原PO說以後公公要洗澡就打電話告知，對方說「我就算爬也爬回來幫他洗澡，這樣就不會被一些人的奇怪思想糟蹋」，原PO事後發文問「我把公公當自己爸爸…媳婦到底能不能幫公公洗澡」。

其他網友留言「公公可以穿短褲加上可以請家人旁邊看著，避免惡婆婆隨意誣衊」、「很棒啊，以後有理由不用侍奉公婆了」、「妳沒錯啊！出發點是善意（孝順）但是我沒辦法」、「看當下公公是否全裸吧，不然媳婦也會不自在」、「應該是要先告知其他親友」、「畢竟還是男女有別，應該避嫌比較好」。