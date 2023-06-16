台南市再傳虐嬰案！今天市議員尤榮智在議會總質詢時，爆料中西區某婦產科醫院非法附設的托嬰中心，疑似長期粗暴毆打1名未滿1歲的男嬰。從今年3月起，家長陸續發現男嬰屁股有蝴蝶型瘀青、大腿內側也有瘀青後，4月22日又發現男嬰滿臉傷之後，立即送到新樓醫院治療，院方懷疑虐嬰後通報市府。市府社會局長盧禹璁表示，此案已確認是虐嬰，除先對非法托嬰裁罰6萬元外，虐嬰部分還將召開委員會裁罰6萬至60萬元。

尤榮智表示，去年6月27日該名男嬰出生不久，家長即送到中西區金華路某婦產科醫院托嬰，周一至周五全托，周六日才帶回家，每月1萬6000元。沒想到，去年12月家長發現男嬰身上有瘀青，但托嬰中心說是摔倒；今年2月25日又發現屁股有蝴蝶型瘀青，托嬰中心說是玩耍不小心坐到玩具受傷的。

今年3月18日家長發現男嬰大腿內側瘀青，托嬰中心說是愛玩撞到的；直到4月22日男嬰臉部瘀青，受傷處在額頭、鼻梁、嘴角及下巴等處，但托嬰中心仍說是撞到嬰兒床的圍欄後，家長懷疑對方說法送醫治療，醫院懷疑虐嬰通報社會局並開立驗傷單。

「發生這種事誰不會傷心？」尤榮智認為，去年6月送托嬰被虐待，要求全面清查非法托嬰和托育，讓家長可以安心，

市府衛生局長蘇世斌指出，醫護人員看到不尋常的傷口，就會通報社工人員處理，了解後將循通報系統處理；但婦產科醫院不能附設托嬰中心，該醫院已經違法托嬰。

社會局長盧禹璁認為，4月22日接獲通報後，隔天即與衛生局前往稽查，並進行2個行政處分。其中，未登記的違法托嬰部分，已立即裁罰6萬元；經確定是兒虐事件後，家防中心已經受理，6月將召開裁罰會議，裁罰金額從6萬至60萬元。

市府警察局長廖宗山也說，此案家長曾到警六分區鹽埕派出所提告，已轉到管轄的警二分局中正派出所，並於5月3日移送台南地檢署。

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